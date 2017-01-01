Захист заявляє, що підозра Мартиненку складена нечітко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв Адвокат та Микола Мартиненко

Зокрема, стверджує адвокат, з неї не слідує, у чому саме підозрюють екс-парламентарія

Захист екс-нардепа Миколи Мартиненка не вбачає підстав для задоволення клопотання САП про обрання йому запобіжного заходу, оскільки, на думку адвокатів, підозра сформульована нечітко. Про це заявила під час судового засідання один із адвокатів Миколи Мартиненка.

«Перш за все, незрозуміло взагалі, в чому підозрюється Микола Мартиненко... Дуже важко робити захист, не розуміючи, в чому саме він підозрюється - чи в розтраті майна, чи в організації злочинної організації. Нема конкретизованої вимоги, в чому саме підозрюється, тому що перші аркуші підозри не стикуються з останнім аркушем і висновками підозри», - сказала юрист.

Таким чином, наголосила вона, захист Мартиненка не вбачає жодних підстав для задоволення клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання екс-нардепу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 мільйонів гривень.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

У суботу судове засідання у справі Мартиненка продовжилось.

Антикорупційне бюро звинуватило політиків від партії «Народний фронт» у погрозах судді.

Джерело: Укрінформ