Захист журналіста Сущенка готується до розгляду скарги на продовження арешту в РФ

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Адвокат українця Марк Фейгін

Судове засідання у справі Сущенка відбудеться 18 травня в Росії

Адвокат незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що вони з підзахисним готуються до розгляду скарги на продовження арешту, яке відбудеться 18 травня.

Про це адвокат сказав «Укрінформу».

«Після свят побував у Романа Сущенка. Готувалися до розгляду скарги на продовження арешту 18 травня. Як і раніше, будемо наполягати на домашньому арешті і статусі «іншої особи» («громадського захисника») для українського консула Геннадія Брескаленко», - сказав Фейгін.

Він також уточнив, що консул відвідував Сущенка в минулу п'ятницю, а в наступний раз піде до нього 5 травня (за законом йому дозволено два відвідування на місяць).

Нагадаємо, у середу, 26 квітня, Лефортовський районний суд продовжив термін перебування Сущенка під вартою до 30 червня.

Адвокат Сущенка Марк Фейгін оскаржив рішення суду.

Як повідомляв «Главком», Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. 25 січня суд у РФ продовжив його арешт до 30 квітня.

Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».

8 лютого, в день народження журналіста, президент Петро Порошенко зустрівся з дружиною та дітьми українського політв’язня.

Фейгін заявляв, що шанси на обмін журналіста Сущенка зросли.