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    Захист журналіста Сущенка готується до розгляду скарги на продовження арешту в РФ

    • Сьогодні, 04:50
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    Адвокат українця Марк Фейгін
    Адвокат українця Марк Фейгін

    Судове засідання у справі Сущенка відбудеться 18 травня в Росії

    Адвокат незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що вони з підзахисним готуються до розгляду скарги на продовження арешту, яке відбудеться 18 травня.

    Про це адвокат сказав «Укрінформу».

    «Після свят побував у Романа Сущенка. Готувалися до розгляду скарги на продовження арешту 18 травня. Як і раніше, будемо наполягати на домашньому арешті і статусі «іншої особи» («громадського захисника») для українського консула Геннадія Брескаленко», - сказав Фейгін.

    Він також уточнив, що консул відвідував Сущенка в минулу п'ятницю, а в наступний раз піде до нього 5 травня (за законом йому дозволено два відвідування на місяць).

    Нагадаємо, у середу, 26 квітня, Лефортовський районний суд продовжив термін перебування Сущенка під вартою до 30 червня.

    Адвокат Сущенка Марк Фейгін оскаржив рішення суду.

    Як повідомляв «Главком», Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. 25 січня суд у РФ продовжив його арешт до 30 квітня.

    Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».

    8 лютого, в день народження журналіста, президент Петро Порошенко зустрівся з дружиною та дітьми українського політв’язня.

    Фейгін заявляв, що шанси на обмін журналіста Сущенка зросли.

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