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    Річниця Революції гідності: порядок у столиці охоронятимуть 6,5 тис. поліцейських

    • Сьогодні, 13:02
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    Аби не допустити будь-яких провокацій чи конфліктних ситуацій, посилено патрулюють наряди на Майдані Незалежності, Хрещатику та Європейській площі

    Сьогодні, 19 лютого, до охорони правопорядку в Києві залучено 6,5 тис. правоохоронців. Посилення поліцейських нарядів пов'язано з масовими заходами, що тривають у місті, присвяченими третій річниці Революції гідності та вшануванню пам’яті загиблих героїв Небесної сотні. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

    «Аби не допустити будь-яких провокацій чи конфліктних ситуацій, посилено патрулюють наряди на Майдані Незалежності, Хрещатику та Європейській площі. Правоохоронці негайно реагуватимуть на всі правопорушення та вживатимуть заходів для їх припинення», - йдеться у повідомленні.

    При цьому зазначають, що в центральній частині Києва встановлено фільтраційні контрольно-пропускні пункти.

    Як повідомлялось, у центрі Києва встановлені рамки з металошукачами.

    Національна поліція України Революція Гідності
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