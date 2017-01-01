Річниця Революції гідності: порядок у столиці охоронятимуть 6,5 тис. поліцейських



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аби не допустити будь-яких провокацій чи конфліктних ситуацій, посилено патрулюють наряди на Майдані Незалежності, Хрещатику та Європейській площі

Сьогодні, 19 лютого, до охорони правопорядку в Києві залучено 6,5 тис. правоохоронців. Посилення поліцейських нарядів пов'язано з масовими заходами, що тривають у місті, присвяченими третій річниці Революції гідності та вшануванню пам’яті загиблих героїв Небесної сотні. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

«Аби не допустити будь-яких провокацій чи конфліктних ситуацій, посилено патрулюють наряди на Майдані Незалежності, Хрещатику та Європейській площі. Правоохоронці негайно реагуватимуть на всі правопорушення та вживатимуть заходів для їх припинення», - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначають, що в центральній частині Києва встановлено фільтраційні контрольно-пропускні пункти.

Як повідомлялось, у центрі Києва встановлені рамки з металошукачами.