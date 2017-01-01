Закарпатець, який продавав гранати РГД-5, переховував вдома цілий арсенал (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

21-річний чоловік збув дві бойові гранати, за які отримав 2 тис. 700 гривень

Правоохоронці Закарпаття отримали оперативну інформацію про те, що один із жителів Перечинського району шукає покупців для збуту зброї, зокрема бойових гранат.

Працівники поліції спільно з колегами з СБУ затримали злочинця 23 березня ввечері в с. Туриця Перечинського району.

21-річний чоловік збув дві бойові гранати РГД-5, за які отримав 2700 гривень. Вдома у затриманого під час обшуку правоохоронці вилучили ще одну гранату, патрони до автомата Калашникова, чотири мисливських ножі, а також бронежилет і каску-шолом.

«За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами). Всі вилучені предмети відправлено на експертизу. Канали надходження такого арсеналу зброї до злочинця наразі встановлюють оперативні працівники», – пишуть правоохоронці.

Щодо фігуранта справи слідчі вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Днями поліція виявила у 46-річного закарпатця карабін з оптичним прицілом і дві гвинтівки.