Закарпатському гранатометнику «світить» від 3 до 10 років

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Пошкоджений внаслідок вибуху будинок

Поліція продовжує пошуки зловмисника, який обстріляв будинок екс-начальника закарпатської міліції

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу із гранатомета будинку колишнього начальника закарпатської міліції Василя Варцаби. Правохоронці кваліфікують дану подію як умисне пошкодження майна. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Як повідомляв «Главком», вчора близько 21:30 надійшло повідомлення від мешканки Ужгорода про те, що на одній із вулиць стався вибух і горить будинок. Загорання сталося внаслідок пострілу з гранатомета. Від вибуху спалахнув дах і мансардне перекриття будинку. На місці події поліція виявила тубус від ручного протитанкового гранатомета.

На момент вибуху Василь Варцаба із дружиною перебували вдома, ніхто не постраждав. На території Закарпатської області введено оперативний план «Сирена».

Згідно ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху) зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

Василь Варцаба очолював міліцію Закарпаття у 2003-2004 роках, коли був одним із фігурантів скандальних виборів мера Мукачева. У 2010 році Варцаба очолив міліцію Івано-Франківської області. А у 2012 – знову міліцію Закарпаття. У 2014 році його звільнив з посади міністр Арсен Аваков.