Закарпаттю загрожує новий паводок: рівень води в Тисі піднявся на 70 см

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Паводок на Закарпатті

Геннадій Москаль повідомив, що через танення снігу в горах на річках Закарпатської області формується друга паводкова хвиля

На Закарпатті триває весняний паводок, спричинений підняттям температури й таненням снігу на високогір’ї. Як повідомив глава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, на річках формується друга паводкова хвиля.

«Станом на 10.00 неділі (26.02) вода в р. Латориця піднялася ще на 40 см, – повідомляє Москаль. – Між селами Великі Геївці й Тисаагтелек (Ужгородський район) річка, що вийшла з берегів, усе ще переливається через дорогу місцевого значення. Проїзд автомобілів ускладнений, але не заблокований, площа переливу порівняно з учорашнім днем не збільшилася».

У р. Тиса паводкова хвиля, яка вчора пройшла на територію Угорщини, через особливості русла знову повернулася на Закарпаття в районі Чопа й сьогодні остаточно піде на територію сусідньої країни, зазначив Москаль.

Він повідомив, що за минулу добу рівень води в річці збільшився на 70 см, зараз висота паводкової хвилі досягає 5 м. Загрози виходу на заплаву немає. По р. Уж максимальний підйом води пройшов сьогодні о 01:00 ночі, до 10:00 вода знизилася на 40 см. У Боржаві й Тересві так само фіксується зниження рівня води.

За даними Москаля, виходу річок на заплаву, підтоплень сільгоспугідь (за винятком Ужгородського району) чи дворогосподарств немає.

«Через танення снігу в горах на річках області зараз формується друга паводкова хвиля. Обласна держадміністрація здійснює постійний моніторинг стану головних водних артерій Закарпаття у зв’язку з можливим різким підняттям води», - повідомив глава ОДА.