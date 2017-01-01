Закон про мовні квоти: радянські кінохіти дублювати не будуть

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Радянські комедії

Закон після підписання набуває чинності через 4 місяці

Відповідно до ухваленого Верховної Радою закону щодо українського телебачення, радянські фільми не будуть дублювати українською.

Про це в кулуарах Верховної Ради заявила голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, повідомляє Еспресо.TV.

Вона зауважила, що у тому разі, якщо канал повторно порушить законодавство щодо транслювання програм українською, то його можуть спіткати більш жорсткі штрафи, або інші заходи.

«Закон після підписання набуває чинності через 4 місяці і впродовж року вироблені в Україні програми можуть зараховуватися до квоти української, навіть якщо вони російськомовні для того, щоб телеканали могли перейти на українську мову», - наголосила Сюмар.

За її словами, у цьому випадку мова йде не про російські програми та серіали, а саме про той продукт, що було створено українцями.

«Радянські фільми в квоту україномовних не входять. У нас взагалі записано, що всі фільми повинні бути 100% дубльовані або озвучені українською мовою за вийнятком цих фільмів, але у квоту вони не входять», - підсумувала Сюмар.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати прийняли в другому читанні та в цілому законопроект стосовно встановлення 75% квоти україномовного контенту на телебаченні. За відповідний законопроект проголосувало 269 парламентарів, проти – 15.

9 березня президент Петро Порошенко запропонував увести квоти на українську мову в ефірі телеканалів. Він зазначив, що наявність державної мови на телебаченні неприпустимо низька.

16 березня Верховна Рада взяла за основу відповідний законопроект №5313. Він передбачає, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення частка передач і фільмів українською мовою має становити не менше ніж 75% на добу в кожному із проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00, а для телеорганізацій регіональної та місцевої категорій – 50%.

У листопаді минулого року набув чинності закон, що стосується радіо. Він зобов'язує радіостанції виділяти частину ефірного часу для пісень українською мовою. Протягом першого року з моменту набуття чинності документа квота на україномовну музику становитиме 25%, протягом другого – 30%, із третього – 35%.