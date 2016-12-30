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    Закон про окуповані території фактично подарує Донбас Путіну, - Порошенко

    • Сьогодні, 07:27
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    Порошенко запропонував підготувати, розглянути та прийняти закон про відновлення територіальної цілісності України

    Президент Петро Порошенко заявляє, що треба прийняти закон, який сприятиме поверненню окупованих територій в Україну, а не розкидатися землями.

    Про це заявив Президент України в інтерв'ю українським телеканалам.

    «До чого призведе прийняття закону про окуповані території? Відрізати ці території, стіну побудувати і подарувати їх Путіну. Бо якщо Україна сама приймає це законодавство, то це означає, що там не може працювати спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, «мертва зона», - сказав він.

    За словами Президента, у такому випадку жодна міжнародна присутність на ОРДЛО не буде забезпечена.

    «Немає ОБСЄ, немає санкцій, бо Україна сама відмовилася від цих територій, назвавши їх окупованими і відбудувавши стіну, немає механізму їх повернення. Це – подарунок Путіну і легітимізації російської присутності на цих територіях», - підкреслив Порошенко.

    Натомість глава держави запропонував підготувати, розглянути та прийняти закон про відновлення територіальної цілісності України, який відповідає національним інтересам нашої держави.

    «Моя принципова позиція, разом з політичними силами у парламенті, полягає в іншому – ми маємо прийняти закон, який забезпечить повернення українського суверенітету на Донбасі. І це буде базуватися на Мінських угодах», - сказав він.

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