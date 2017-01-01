Закон про захист державної мови змусить всіх нардепів розмовляти українською, – Ігор Луценко

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Ігор Луценко

Якщо закон буде прийнятий, з трибуни виступатимуть тільки українською мовою, переконаний нардеп

Прийняття закону про захист української мови стане серйозним стимулом для парламентарів говорити з трибуни українською мовою. Про це в коментарі «Главкому» заявив нардеп від «Батьківщини» Ігор Луценко, один зі співавторів резонансного законопроекту

«Якщо цей закон запрацює, депутати будуть зобов’язані виступати українською мовою. Без варіантів. Водночас, на жаль, якщо говорити про якесь покарання за недотримання закону, у депутатів із цим важко. Разом із тим, було кілька випадків, коли ми примушували, щоб людина з трибуни виступала українською», - сказав він.

Луценко також додав, що зробити це стандартною практикою не вдавалося. «Начебто розбиратися з проукраїнськими людьми за російську мову – це не дуже красиво... Але якщо закон буде прийнятий, я впевнений, що з трибуни виступатимуть тільки українською мовою або з перекладом, якщо людина не готова, не може», - додав він.

Нагадаємо, 19 січня у Верховній Раді України був зареєстрований проект №5670 «Закону про державну мову», яким пропонується значно розширити і закріпити використання української мови як державної у ЗМІ, виробництві і розповсюдженні фільмів й серіалів, а також у сфері реклами і книговиданні.Проект «Закону про державну мову» встановлює нові правила використання української мови у ЗМІ, рекламі та кінематографі. Проект «Закону про державну мову» №5670 поданий на розгляд парламенту 33 народними депутатами з різних фракцій, серед яких – Сергій Висоцький, Дмитро Добродомов, Ігор Луценко та інші. Як повідомляв «Главком», глава парламентського комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький вважає, що у резонансному законопроекті про захист української мови є багато нездійсненних речей.

Всього ж у Раді нині зареєстровані три різні законопроекти, спрямовані на захист державної мови.