Закон про захист державної мови змусить всіх нардепів розмовляти українською, – Ігор Луценко
- Сьогодні, 16:00
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Якщо закон буде прийнятий, з трибуни виступатимуть тільки українською мовою, переконаний нардеп
Нагадаємо, 19 січня у Верховній Раді України був зареєстрований проект №5670 «Закону про державну мову», яким пропонується значно розширити і закріпити використання української мови як державної у ЗМІ, виробництві і розповсюдженні фільмів й серіалів, а також у сфері реклами і книговиданні.Проект «Закону про державну мову» встановлює нові правила використання української мови у ЗМІ, рекламі та кінематографі.
Проект «Закону про державну мову» №5670 поданий на розгляд парламенту 33 народними депутатами з різних фракцій, серед яких – Сергій Висоцький, Дмитро Добродомов, Ігор Луценко та інші. Як повідомляв «Главком», глава парламентського комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький вважає, що у резонансному законопроекті про захист української мови є багато нездійсненних речей.