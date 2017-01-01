«Закон Савченко» в дії: жорстоким вбивцям Оксани Макар зменшили терміни ув'язнення

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Термін відбування покарання для засуджених закінчиться в кінці 2024 і 2025 років - майже на рік раніше, ніж за вироком

Вбивці Оксани Макар скористалися «законом Савченко» і звернулися в суди щодо перерахунку термінів ув'язнення і вийдуть на свободу майже на рік раніше початкових термінів, пише видання «Вести».

Як відомо, 28-річні Євген Краснощок і Максим Присяжнюк, і 27-річний Артур Погосян були засуджені в 2012 році відповідно до довічного ув'язнення, 15 і 14 років в'язниці відповідно. «Краснощоку суд відмовив у перерахунку терміну ув'язнення, і засуджений зараз оскаржує це рішення в апеляційному суді. А ось Погосяну і Присяжнюку терміни перерахували», - повідомили в Міністерстві юстиції.

Відзначається, що термін відбування покарання для засуджених закінчиться в кінці 2024 і 2025 років - майже на рік раніше, ніж за вироком.

Крым того, в Мін'юсті розповіли, що Краснощок сидить в Новгород-Сіверської колонії в Чернігівській області. Не працює, оскільки не має потрібних професійних навичок - в колонії виробляють одяг, меблі і предмети побуту. Погосян відбуває покарання в колонії Кривого Рогу, а Присяжнюк - в Вільнянської ІК №20, де вони працевлаштовані днювальними.

За майже п'ять років ув'язнення у трійці не було конфліктів з адміністраціями та іншими засудженими. Щоправда, вони по кілька разів порушували умови режиму, за що отримували дисциплінарні покарання.

За інформацією видання, мати Оксани Тетяна Суровицька живе в Миколаєві і як і раніше багато п'є. «В минулому році Суровицьку судили за крадіжку з магазину. Але у суді його представники відмовилися від претензій і справу закрили. Зараз вона займається дрібною торгівлею. Ходить по офісах і пропонує купити якісь товари», - розповіла місцева правозахисниця Олена Кабашна.