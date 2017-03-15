Законопроект Порошенка «про другий паспорт» може привести до сепаратизму - ЗМІ

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Президентські зміни про громадянство вдарять по жителях Західної України?

Президентські зміни Закону «Про громадянство України», щодо реалізації права змінити громадянство, можуть негативно позначитися на жителях Західної України і створити ризики для територіальної цілісності країни.

Про це пише Європейська правда.

Видання нагадує, що в понеділок 13 березня Петро Порошенко подав до парламенту проект змін до законодавства, спрямованих на боротьбу з подвійним громадянством. У вівторок, ще до того, як документ отримали профільні комітети і експерти ВР, проект включили до порядку денного, за це проголосували 234 депутати.

На думку видання, президентський законопроект б'є насамперед по двом областям України - Чернівецькій та Закарпатській.

«Жителі першої часто мають румунське громадянство. Другої - румунське або угорське. І це зовсім не виняткові випадки, адже обидві сусідні країни пропонують спрощену процедуру отримання громадянства. У Берегівському районі Закарпаття частка повнолітніх українців, що мають паспорт Угорщини, не набагато менше 100%. В цілому число українців, які отримали угорський паспорт в останні роки, перевищила 100 тисяч - такі офіційні дані угорської влади», - пише Європейська правда.

Видання зазначає, що українці-власники другого паспорта не емігрують до сусідньої держави.

«Але на Буковині кожен скаже, що румунський паспорт - це перш за все право працювати і вільно подорожувати в ЄС, тому відмовлятися від нього немає сенсу. Все це, звичайно, не привід для гордості для нашої країни - швидше навпаки. Але чи варто зараз ставити питання ребром? Чи готові ми до того, що одного разу не тільки окремі села, а й цілі райони опиняться на 100% заселені тими, хто вже позбавлений громадянства, або тими, кого ми повинні незабаром його позбавити? Адже багато етнічних румун не захочуть відмовлятися від румунського громадянства», - пише Європейська правда.

«Таким чином, у нас залишаються села іноземців. І тут немає ніякого подальшого автоматизму щодо їх правового статусу в Україні - у них навіть посвідки на проживання не буде. Ми повинні бути готові до того, що це буде означати бунт на місцевому рівні», - зазначає адвокат Ольга Поєдинок, кандидат юридичних наук, що займається паспортною проблематикою.

Видання також звертається до Адміністрації президента, наскільки влада готова до наслідків даної ініціативи.

«Але питання до Банкової: чи готові ми до наслідків, продумали їх хоча б на два кроки вперед? Виходячи з поспіху, в якій просувається «паспортний» законопроект; виходячи з того, що громадського обговорення не було, а моделювання наслідків для Буковини і Закарпаття ніхто й не думав проводити - в цьому є обґрунтовані сумніви. Ще два досить дрібних, але болючих для України моменти. Президентські юристи в своєму проекті примудрилися порушити зобов'язання України з Європейської конвенції про громадянство. Згідно з цим документом ми не повинні карати тих, хто отримав громадянство за народженням або через шлюб з іноземцем. Про ці винятки на Банковій забули», - пише видання.