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    Законопроект про вільний обіг зброї буде підготовлений восени – нардеп

    • Сьогодні, 01:24
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    Пістолети в магазині
    Пістолети в магазині

    Голова профільного комітету Ради готовий підписати законопроект про обіг зброї

    Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський в ефірі «5 каналу» заявив, що восени буде підготовлений законопроект про вільний обіг зброї в Україні.

    «Моя позиція досить чітка. Я знаю, що мої колеги зараз пишуть відповідний законопроект, я готовий його підписати. Я вважаю, що перший крок треба робити. Визначити ті категорії людей, яким ми не боїмося давати короткоствольну зброю: люди, які без зауважень служили в армії, люди, які без зауважень служили в Нацполіції, в СБУ», – сказав він.

    «Я думаю, що восени ми повинні внести цей законопроект, обговорити його і рухатися вже далі», – резюмував Пашинський.

    «Главком» також повідомляв, що на Вінниччині хлопчик вистрілив у голову своєму 10-річному другові.

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