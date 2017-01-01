Законопроект про вільний обіг зброї буде підготовлений восени – нардеп

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Голова профільного комітету Ради готовий підписати законопроект про обіг зброї

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський в ефірі «5 каналу» заявив, що восени буде підготовлений законопроект про вільний обіг зброї в Україні.

«Моя позиція досить чітка. Я знаю, що мої колеги зараз пишуть відповідний законопроект, я готовий його підписати. Я вважаю, що перший крок треба робити. Визначити ті категорії людей, яким ми не боїмося давати короткоствольну зброю: люди, які без зауважень служили в армії, люди, які без зауважень служили в Нацполіції, в СБУ», – сказав він.

«Я думаю, що восени ми повинні внести цей законопроект, обговорити його і рухатися вже далі», – резюмував Пашинський.

«Главком» також повідомляв, що на Вінниччині хлопчик вистрілив у голову своєму 10-річному другові.