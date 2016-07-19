Залдостанов: Путін знову буде президентом

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лідер байкерського клубу «Нічні вовки» Олександр Залдостанов

В інтерв'ю BBC, лідер байкерського клубу «Нічні вовки» Олександр Залдостанов запевнив: російський народ не представляє когось іншого на місці Путіна, і президент переобереться на наступних виборах

Про це повідомляє служба BBC, кореспондент якої поспілкувався із одіозним байкером. Залдостанов став несподіваним гостем гайдарівського форуму в Москві в останній день його роботи став. лідер байкерського клубу «Нічні вовки» на прізвисько Хірург виступив на експертній сесії, присвяченій розвитку туризму в Росії.

Залдостанов розповів про проект тематичного парку «Патріот» в анексованому Севастополі, який створюється спільно з Міноборони Росії на території, де байкери щорічно проводять мотофестиваль.

Лідер байк-клубу відомий дружніми стосунками з російським президентом Володимиром Путіним. Він був довіреною особою Путіна на виборах 2012 року. А два роки тому на «Нічних вовків» і персонально Залдостанова були накладені американські санкції.

Під час розмови кореспондента російської служби BBC із байкером, останній запевнив, що у російського народу немає альтернативи Путіну, нагадав, що в 90-ті роки «дуже багато чого було втрачено» і зараз потрібно наверстувати.

Також він поділився думкою, що новообраний президент США Дональд Трамп для Росії – це така новорічна казка, в яку кожна російська людина хотіла б вірити. «Ми всі хотіли б вірити, що з його приходом щось стратегічно зміниться. Але насправді навряд чи щось сильно зміниться. Америка - це культ, це релігія, і від того, що там помінялися жерці, нічого не зміниться. Трамп буде робити все, щоб Америка була сильною державою ».