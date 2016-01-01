Заліщук і Найєма вигнали з делегації ПАРЄ і включили до неї… Новинського

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Заліщук і Найєм

Україну в ПАРЄ представлятиме Вадим Новинський

Комітет Верховної Ради у закордонних справах проголосував за включення у делегацію ПАРЄ від України депутата Опозиційного блоку Вадима Новинського. Натомість комітет виключив із делегацій ПАРЄ і НАТО народних депутатів, колишніх журналістів Світлану Заліщук і Мустафу Найєма. Про це повідомила Світлана Заліщук у себе на сторінці у Facebook.

«Щойно українська делегація ПАРЄ поповнилася фігурантом розслідування прокуратури Вадимом Новинським з Опоблоку. Таке рішення підтримав комітет у закордонних справах. Разом з тим мене та Мустафу Найєма остаточно рішенням комітету виключили з делегацій ПАРЄ і НАТО», – повідомила вона.

Нагадаємо, у листопаді під час засідання Блоку Петра Порошенка народних депутатів Заліщук та Найєма виключили зі складу міжнародних делегацій.

Заліщук заявила, що це голосування на фракції було сфальсифіковано. «Фракція БПП 14 листопада, коли з подачі Кононенка було голосування, не мала кворуму. Коли я попросила протокол, то документ мені не давали кілька днів. Наступного дня з’ясувалося, що в депутатів збирали підписи про присутність заднім числом. Це називається фальсифікація. Після публічного скандалу було переголосування за участі кворуму», – написала вона.