Залишенню ДФС без керівництва сприяв міністр фінансів - голова Комітету ВР

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Ніна Южаніна

олова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна назвала роботу Мінфіну із координації діяльності ДФС неефективною

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики не підтримав звіт уряду щодо податкової та митної політики за 2016 рік. Звіт під час засідання Комітету представив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

У підсумку лише 5 народних депутатів підтримали звіт, в той час як 13 членів Комітету ВР проголосували за те, щоб його не схвалювати.

Зокрема, під час дискусій щодо звіту, голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна назвала роботу Мінфіну із координації діяльності ДФС неефективною.

Вона повідомила, що впродовж року Мінфін так і не зміг затвердити нову структуру роботи фіскальної служби, а також не погодив призначення 60% штатного персоналу служб, пишуть Українські новини.

Також голова комітету заявила, що Мінфін порушив закон, оскільки не забезпечив безперебійне функціонування державної інституції, маючи на увазі ліквідацію Податкової міліції без створення Служби фінансових розслідувань.

І додала, що внаслідок особистого конфлікту з керівником ДФС Романом Насіровим, саме міністр фінансів сприяв залишенню ДФС без керівництва.

«Спеціалісти мені підготували інформацію про стан справ по митниці. За період, коли відсторонено від виконання обов’язків Романа Насірова на митниці фактично почали везти все підряд за неймовірними схемами, «митниця восторжествувала». Збитки, які наносяться державі щодня – мільйонні», - сказала Южаніна.

Багато критики щодо роботи Мінфіну у 2016 році прозвучало і від народних депутатів, членів Комітету з питань податкової та митної політики. Зокрема, Мінфіну нагадали про відсутність єдиного публічного реєстру відшкодування ПДВ, який мали запровадити у 2016 році, але він досі не функціонує.

Також більшість парламентарів не задоволені ініціативами Мінфіну, запровадженими на митниці. Народні депутати відмітили низьку результативність митних перевірок, за результатами яких у 2016 році до державного бюджету було стягнуто лише 19 мільйонів гривень. Нагадали й про те, що в 2016 році досі не завершена реформа єдиного вікна на митниці, як наслідок - відсутній електронний документообіг для суб'єктів ЗЕД, в той час як у міністерстві фінансів заявляли про те, що він вже функціонує.

В цілому у Комітеті з питань податкової та митної політики відмітили низький темп проведення реформ з боку Мінфіну у 2016 році.