Замах на Геращенка схожий на теракт проти Шеремета – Шкіряк

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Зорян Шкіряк

Правоохоронці перевірять зв’язок між обома злочинами

Обставини планування і організації замаху на вбивство народного депутата України Антона Геращенка ідентичні підготовці й здійсненню теракту проти Павла Шеремета.

Про це заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк в ефірі телеканалу «112 Україна».

«По суті, все це - і планування, і вчинення замаху на вбивство ідентичні до підготовки і здійснення теракту проти Павла Шеремета. Є деталі, які можуть свідчити про ідентичність підходу до скоєння злочину», - сказав Шкіряк.

Він також запевнив, що правоохоронці перевірять наявність взаємозв'язку між цими двома подіями.

На думку радника глави МВС, за організацією цього злочину стоять спецслужби Російської Федерації.

«В даному випадку, ми можемо говорити про те, що людина, яка, за нашою інформацією, є замовником вбивства Антона Геращенка, має безпосереднє відношення до російських спецслужб. Те ж саме відноситься і до злочину - вчинення теракту і вбивства Павла Шеремета. Але відповідь має дати слідство», - заявив Шкіряк.

На його думку, мотивом замаху на Геращенка могла стати його антиросійська діяльність і діяльність сайту «Миротворець».

«Головний мотив, на наше глибоке переконання, - це відкрита публічна антиросійська діяльність і безумовно діяльність сайту «Миротворець». Тому що сайт «Миротворець» є кісткою в горлі російським спецслужбам і, власне, російським терористичним бандам», - прокоментував радник глави МВС.

Нагадаємо, глава СБУ Василь Грицак заявив, що співробітники СБУ запобігли вбивству громадського діяча, народного депутата України.

Радник глави МВС Зорян Шкіряк сказав, що готувався замах на народного депутата України Антона Геращенка.