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    «Замінували»: на станції столичного метро шукали вибухівку

    • Сьогодні, 18:02
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    Станція метро &laquo;Героїв Дніпра&raquo;
    Станція метро «Героїв Дніпра»

    На місці працювали патрульні поліцейські та співробітники вибухотехнічної служби.

    На станції столичного метрополітену «Героїв Дніпра» шукали вибухівку. Як передає Київ.Оперативний, деякий час станція була закрита на вхід та вихід.

    Надійшло анонімне повідомлення про замінування. На місці працювали патрульні поліцейські та співробітники вибухотехнічної служби.

    Здійснивши усі екстрені заходи, спеціалісти вибухових предметів не виявили. Загрози життю та здоров'ю пасажирів немає. Роботу метрополітену було відновлено.

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