«Замінування» площі Свободи у Харкові виявилося фейковим

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Площа Свободи

Перевірка не виявила жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин

Інформація про замінування площі Свободи у Харкові не підтвердилась. Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, внаслідок перевірки жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин не виявлено.

Працівники поліції провели огляд 12 гектарів площі та прилеглої території та евакуювали 420 осіб.

Раніше сьогодні близько 12:00 до чергової частини Шевченківського відділу поліції у Харкові надійшло повідомлення про те, що на площі Свободи пролунають вибухи. Для перевірки інформації за адресою виїжджала слідчо-оперативна група, кінологічна служба, експерти-криміналісти та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції.

Слідчим вирішується питання щодо внесення факту пригоди до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Наразі співробітники поліції вживають усіх необхідних розшукових заходів з метою встановлення осіб, які зробили хибне повідомлення про замінування.

Нагадаємо, 5 травня на спецлінію 102 надійшло анонімне повідомлення про те, що в Одесі заміновано ринок «Привоз». Жодної вибухівки правоохоронці не знайшли.