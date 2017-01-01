Замість жетонів в київському метро з'являться квитки з QR-кодом

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На сьогоднішній день в касах метрополітену можна придбати за раз не більше двох жетонів

Після виведення з обігу жетонів КП «Київський метрополітен» має намір замінити їх на одноразові квитки з QR-кодом.

Про це в ефірі «Громадського радіо» сказав заступник голови КМДА Микола Поровозник.

«Працювати метро буде по одноразовому білету, який зараз працює у світі – це QR-код. Купив білет – погасив цей білет», - сказав чиновник.

Він не зміг назвати дату, коли жетони повністю зникнуть з метро.

«Думаю, до початку липня жетони повністю не виведемо. Через місяць ми запропонуємо кілька станцій, які зможуть працювати без жетонів. Тут запропонуємо саму технологічну систему проходження через QR-код», - сказав Поворозник.

Він переконаний, що виведення жетона не позначиться на комфорті пасажирів.

«На сьогодні більше 80% пасажирів метро користуються пластиковою карткою, це дуже зручно. Нещодавно ми також презентували можливість покупки поїздок метро просто на банківську картку», - підсумував заступник мера Києва.

Нагадаємо, в лютому цього року стало відомо, що київський метрополітен повністю відмовиться від використання жетонів для оплати проїзду до кінця 2017 року.

На сьогоднішній день в касах метрополітену можна придбати за раз не більше двох жетонів.



