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    Замість жетонів в київському метро з'являться квитки з QR-кодом

    • Сьогодні, 16:59
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    На сьогоднішній день в касах метрополітену можна придбати за раз не більше двох жетонів

    Після виведення з обігу жетонів КП «Київський метрополітен» має намір замінити їх на одноразові квитки з QR-кодом.

    Про це в ефірі «Громадського радіо» сказав заступник голови КМДА Микола Поровозник.

    «Працювати метро буде по одноразовому білету, який зараз працює у світі – це QR-код. Купив білет – погасив цей білет», - сказав чиновник.  

    Він не зміг назвати дату, коли жетони повністю зникнуть з метро.

    «Думаю, до початку липня жетони повністю не виведемо. Через місяць ми запропонуємо кілька станцій, які зможуть працювати без жетонів. Тут запропонуємо саму технологічну систему проходження через QR-код», - сказав Поворозник.

    Він переконаний, що виведення жетона не позначиться на комфорті пасажирів.

    «На сьогодні більше 80% пасажирів метро користуються пластиковою карткою, це дуже зручно. Нещодавно ми також презентували можливість покупки поїздок метро просто на банківську картку», - підсумував заступник мера Києва. 

    Нагадаємо, в лютому цього року стало відомо, що київський метрополітен повністю відмовиться від використання жетонів для оплати проїзду до кінця 2017 року.

    На сьогоднішній день в касах метрополітену можна придбати за раз не більше двох жетонів. 


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