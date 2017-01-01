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    Заощадження українців минулого року скоротилися на 18 млрд грн

    • Сьогодні, 17:21
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    Заощадження українців
    Заощадження українців

    Держстат повідомляє про зростання реальних доходів населення

    Заощадження українців у 2016 році скоротилися на 18,4 млрд грн. Про це повідомляє Державна служба статистики в п'ятницю.

    За її даними, номінальні доходи населення за цей період зросли на 15,4%, а наявний дохід, який може бути використано на придбання товарів та послуг, – на 14,2%.

    Статвідомство також повідомляє, що реальні наявні доходи населення, визначені з урахуванням цінового фактора, в 2016 р. порівняно з аналогічним періодом 2015 року збільшилися на 0,3%.

    Наявний дохід із розрахунку на одну людину минулого року становив 35,61 тис. грн, що на 4,566 тис. грн більше, ніж у 2015 році.

    Витрати населення за звітний період збільшилися на 17,3%.

    Як повідомлялося, станом на початок березня субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримало 6 мільйонів 356 тисяч 127 сімей.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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