Заощадження українців минулого року скоротилися на 18 млрд грн

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Заощадження українців

Держстат повідомляє про зростання реальних доходів населення

Заощадження українців у 2016 році скоротилися на 18,4 млрд грн. Про це повідомляє Державна служба статистики в п'ятницю.

За її даними, номінальні доходи населення за цей період зросли на 15,4%, а наявний дохід, який може бути використано на придбання товарів та послуг, – на 14,2%.

Статвідомство також повідомляє, що реальні наявні доходи населення, визначені з урахуванням цінового фактора, в 2016 р. порівняно з аналогічним періодом 2015 року збільшилися на 0,3%.

Наявний дохід із розрахунку на одну людину минулого року становив 35,61 тис. грн, що на 4,566 тис. грн більше, ніж у 2015 році.

Витрати населення за звітний період збільшилися на 17,3%.

Як повідомлялося, станом на початок березня субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримало 6 мільйонів 356 тисяч 127 сімей.

Джерело: Інтерфакс-Україна