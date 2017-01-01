Запасів води у Авдіївці вистачить на два дні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі існує проблема із відновленням роботи Донецької фільтрувальної станції, оскільки бойовики по дорозі до неї встановили дві міни

Води в резервуарах в Авдіївці вистачить на два дні. Про це в ефірі «112 Україна» повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

«Є проблема з водою. В резервуарах води вистачить на два качки. Тобто ми при проблемах даємо воду з 6:00 до 22:00. Сьогодні дамо і завтра дамо», — повідомив Жебрівський.

Також, голова Донецької ВЦА зазначив, що наразі існує проблема із відновленням роботи Донецької фільтрувальної станції, оскільки бойовики по дорозі до неї встановили дві міни.

«Є проблема з відновленням роботи Донецької фільтрувальної станції. По дорозі бойовики установили дві міни і ОБСЄ не готове без зняття цих мін виходити для роботи», - розповів він.

Крім того, за словами Жебрівського, є проблема із персоналом, з ними ведуть роботу, тому що «було пряме попадання в ДФС і люди побоюються за своє життя».

Нагадаємо, в Авдіївці, яка чотири дні була без світла, відновили електропостачання.

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого внаслідок бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу міста Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Очікувалося, що російська сторона в СЦКК сьогодні вранці надасть письмові гарантії припинення вогню для ремонтних робіт на ЛЕП.

Раніше бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.

Як повідомлялось, сьогодні близько шостої години ранку російсько-терористичні війська активізували обстріли позицій українських військ на околицях Авдіївки.