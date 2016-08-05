Запчастини на 4 млн: «Енергоатом» закупив насоси, які подорожчали по дорозі від митниці

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Вартість деяких придбаних «Енергоатомом» товарів значно перевищує їхню вартість, заявлену на митниці

ДП «НАЕК «Енергоатом» 3 січня за результатами тендера уклав угоду з ТОВ «Торговельно-комерційна фірма «Атоменерго» на постачання запчастин до насосів для Южноукраїнської АЕС на 3,97 млн грн. Про це пишуть «Наші гроші» із посиланням на «Прозорро».

Замовлено запчастини для насосів марки HDP-162 німецького виробника Hammelmann. Вартість деяких придбаних «Енергоатомом» товарів значно перевищує їхню вартість, заявлену на митниці.

За даними джерела «Наших грошей» у Державній фіскальній службі, фірма «Атоменерго» у травні 2016 року ввезла через ужгородську митницю шість шлангів високого тиску DN12 (артикул 04.04599.0668) на суму 125 тис. грн.

Таку ж кількість таких само шлангів «Атоменерго» продало «Енергоатому» на тендері вже втричі дорожче – за 362 тис. грн.

При цьому «Атоменерго» задекларувало на митниці, що ті шланги були придбані не у німецького виробника, а у словацької компанії T-Trans Pribenik s.r.o., яка займається залізничними перевезеннями. На сайті Hammelmann ціни на запчастини на їхні насоси не вказані.

ТОВ «Торговельно-комерційна фірма «Атоменерго» зареєстровано у Дніпрі, засновниками є Андрій і Віктор Штопенки. Єдиним конкурентом на тендері було ТОВ «Комета-СДЕ», також зареєстроване у Дніпрі на Ларису і Дмитра Чуєшових. Жоден з учасників тендера не зробив жодного кроку зі зниження ціни.

За даними джерела у ДФС, у 2015 році постачання запчастин від Hammelmann в Україну здійснювалося через ТОВ «Атомпоставка» тих самих Штопенків.

З моменту заснування «Вісника держзакупівель» у 2008 році було опубліковано дані про підряди «Атомпоставки» на 136,65 млн грн.