Запобіжний захід Насірову оберуть сьогодні – адвокат

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Роман Насіров

Правозахисник також попросив представників ЗМІ не ставити адвокатам запитання про стан здоров'я Насірова, адже для цього є лікар

Суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Про це заявив адвокат Насірова Ігор Черезов.

«Сьогодні, все буде сьогодні», – наголосив він, відповідаючи на запитання журналістів стосовно того, коли буде ухвалено рішення суду щодо цієї процедури.

Черезов також попросив представників ЗМІ не ставити адвокатам запитання про стан здоров'я Насірова, адже для цього є лікарі. Він пояснив, що якщо чоловіку знову стане зле, то адвокати, якщо у цьому буде потреба, звернуться до суддів. Він додав, що зараз під будівлею чергує швидка допомога.

Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Джерело: Еспресо ТВ