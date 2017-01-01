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    Запорізький школяр номінований на премію «Герой-рятувальник року»

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    Запорізький школяр номінований на премію &laquo;Герой-рятувальник року&raquo;
    Запорізький школяр номінований на премію «Герой-рятувальник року»

    Хлопець врятував 8-річного школяра, який впав у відкритий люк восьмиметрового колодязя

    10 травня, у Головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області нагородили 14-річного Кирила Гурєєва та оголосили про представлення хлопчика до національної премії «Герой-рятувальник року».

    Запорізького школяра нагородили за його, насправді, мужній вчинок – хлопець врятував 8-річного школяра, який впав у відкритий люк восьмиметрового колодязя. Подія сталась у квітні на території однієї з шкіл у Хортицькому районі Запоріжжя.

    У ДСНС відмітили героїзм 14 річного хлопця, який виховується вітчимом. Мама Кирила чотири роки тому загинула у автокатастрофі. Наразі Кирило живе з вітчимом та двома неповнолітніми сестрами.

    Керівництво обласного управління ДСНС героя нагородили грамотою та номінувало хлопця одразу на дві премії: національну – «Герой-рятувальник року», та міську – «Олександрівську премію». 

    Запоріжжя ДСНС
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