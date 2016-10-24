Запорізький суд оцінив здоров’я дитини, яка постраждала від пострілу, у 25 тис. гривень

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У Запоріжжі чоловіка, який стріляв по дітям, засудили до умовного терміну

Хортицький районний суд Запоріжжя виніс вирок чоловікові, який в серпні 2015 року вистрілив в дітей, які перебували на дитячому майданчику. Одна з куль потрапила у голову дівчинці. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Інцидент стався 12 серпня 2015 року. Дві дівчинки у віці 12-ти років каталися на гойдалках на дитячому майданчику. Діти почули постріли. Одна із куль потрапила у голову дівчинці, що знаходиться на майданчику. Відомо, що чоловік стріляв з травматичного пістолета.

Тоді 12-річну Діану на швидкій доставили з вогнепальним пораненням в 5-у міську лікарню.

«Після операції медики сказали нам, що Діана народилася в сорочці і ми можемо відзначати її другий день народження. Ще б трохи, і могло зачепити артерію. Лікарі дістали кулю, попередньо вона була призначена для пневматичного пістолета», - розповідав батько дівчинки.

В ході досудового розслідування з'ясувалося, що обвинувачений придбав гвинтівку в «Амсторі» і зберігав у себе вдома в спальні. За його словами, в той день вони з співмешканкою з ранку сходили на ринок, потім жінка займалася прибиранням, а він готував обід. Чоловік не визнав себе винним у стрільбі.

Згідно балістичної експертизи, куля, витягнута з голови дівчинки, була, без сумніву, випущена з його рушниці.

17 січня суд засудив чоловіка до трьох років в'язниці, але тут же пом'якшив покарання і призначив умовний термін у вигляді двох років. Також зловмисника зобов'язали виплатити 25 тис. грн моральної шкоди потерпілій стороні.

Нагадаємо, шестирічного хлопчика, в якого стріляли вчора у Дніпрі, прооперували. Хлопчик був доставлений до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні з вогнепальним пораненням лівої половини грудної клітини. Наразі стан дитини тяжкий.

Постріл, яким було поранено 6-річного хлопчика на вулиці в Дніпрі, було також зроблено з пневматичної зброї.