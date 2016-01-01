Запорізький завод постачав до Росії товари для оснащення армії

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Завод «Перетворювач»

99% надходжень заводу – кошти від експорту продукції російським підприємствам

Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом скоєння посадовими особами ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Встановлено, що посадовцями вказаного підприємства минулого року забезпечено поставку товарів військового призначення одній з компаній Російської Федерації.

Крім того, за даними фінансової звітності, 99% надходжень підприємства – кошти від експорту продукції переважно російським підприємствам. У подальшому продукція використовується для оснащення армії та військо-морських сил РФ, у тому числі зарядних пристроїв для підводних човнів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими УСБУ в області.

Нагадаємо, вчений Ігор Гашененко, який в Україні займався фізикою, отримав російський паспорт і буде займатись у Росії розробкою оборонно-промислового комплексу країни.