Запрошені на інавгурацію Трампа заповнюють центр Вашингтона

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Дональд Трамп

Безпеку в місті забезпечують тисячі співробітників різних правоохоронних служб і солдати Національної гвардії США

Центральні вулиці Вашингтона і простір перед Капітолієм - будівлею американського Конгресу - вже майже повністю заповнилися людьми, які прийшли на інавгурацію 45-го президента США Дональда Трампа, передає ТАСС.

Головна вулиця міста - Пенсильванія-авеню - повністю оточена поліцією, саме нею вже після церемонії пройде урочистий парад. На прилеглих до неї дорогах у контрольно-пропускних пунктів зібралися сотні протестувальників, яким буде дозволено спостерігати за ходою з тротуару. Вони вийшли з гаслами: «Ні фашизму!», «Довіряйте жінкам!», «Будьте президентом для всіх!». Активісти поводяться вельми активно, скандуючи і співаючи пісні, але агресії в їх діях на відчувається.

Тим часом до самого Конгресу підтягуються ті, кому пощастило дістати квиток на церемонію, вони зможуть спостерігати за інавгурацією з сидінь на Капітолійському пагорбі. В основному це журналісти і найвідданіші прихильники Республіканської партії, які брали активну участь в передвиборних акціях і отримали запрошення від сенаторів і конгресменів своїх штатів.

Безпеку в місті забезпечують тисячі співробітників різних правоохоронних служб і солдати Національної гвардії США. Їх бронеавтомобілі можна помітити ще за кілька станцій метро від центру. Основна кількість поліцейських зосереджена на Пенсильванія-авеню, на вулицях також працює велика кількість співробітників в штатському. Ближче до Капітолію розташувалися загони для запобігання масових заворушень.

Офіцери морської піхоти в парадній формі допомагають гостям зайняти свої місця.

Як повідомлялось, Трамп не може натішитись своє перемогою на виборах у США. Про деталі своєї перемоги, а також про перебіг перегонів він розповідає ледь не на кожній зустрічі – навіть там, де це недоречно.

Нагадаємо, інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа відбудеться сьогодні, 20 січня, о 19:00 за київським часом у Вашингтоні. Трамп змінить на посаді Барака Обаму, прийме присягу і виголосить свою першу промову як американський президент. Головна церемонія відбудеться в Білому домі. Церемонія прийняття присяги відбудеться на сходах перед будівлею Капітолію.

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Дивіться також трансляцію інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа



