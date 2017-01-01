Запущена КНДР ракета впала ближче до Росії, ніж до Японії

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Запуск ракети в Північній Кореї у 2016 році

У Білому домі вважають, що Росія не зрадіє запуску північнокорейської ракети

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія не зрадіє останньому ракетному запуску КНДР, оскільки ракета впала ближче до російської території, ніж до японської. Про це йдеться в заяві офіційного представника Білого дому Шона Спайсера, яке публікує ABC News.

«З огляду на те, що ракета впала так близько до російської території, по суті, ближче до Росії, ніж до Японії, президент не може уявити, щоб Росія зраділа [запуску]», - свідчить текст повідомлення.

Крім того, адміністрація президента США нагадала, що підтримує своїх союзників перед лицем загрози з боку КНДР. У Білому домі також вважають, що «остання провокація послужить закликом до всіх націй ввести набагато жорсткіші санкції проти Північної Кореї».

Раніше Північна Корея (КНДР) провела в неділю, 14 травня, запуск невідомого снаряда з регіону біля свого західного узбережжя. Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що запущений снаряд є балістичною ракетою. Наголошується, що пуск було проведено в регіоні під назвою Кусон, розташованому на північний захід від столиці КНДР Пхеньяна, де раніше Північна Корея вже проводила випробування ракети середньої дальності.

Джерело: Газета.Ру