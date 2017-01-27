«Заради зміцнення сім’ї». Російська Держдума остаточно скасувала покарання за побої родичів

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Кримінальне покарання скасовано навіть за побиття дітей, вагітних жінок і безпорадних громадян

Держдума РФ прийняла в третьому, остаточному читанні законопроект про декриміналізацію побиття в сім'ї. Документ підтримало 380 депутатів, проти виступили троє, передає «Дождь».

Документ переводить побої щодо близьких родичів з розряду кримінальних злочинів до адміністративних правопорушень у випадках, коли такий проступок скоєно вперше. У разі повторного порушення винному загрожує кримінальна відповідальність.

Під час першого читання Держдума відхилила поправку, внесену депутатами від КПРФ Юрієм Синельщиковим і Тамарою Плетньовою. Вони пропонували залишити кримінальне покарання за нетяжке побиття дітей, вагітних жінок і безпорадних громадян.

Голова Держдуми В'ячеслав Володін раніше висловився на підтримку законопроекту про декриміналізацію нетяжких побоїв у сім'ї. Він пояснив, що результати соцопитувань свідчать про те, що більшість росіян підтримує декриміналізацію побиття в сім'ї, які не призводять до тяжких наслідків. «Коли ми говоримо про сім'ю, потрібно зробити все, щоб зміцнити сім'ю. Нам важливо, щоб не було втручання в сім'ю», – наголосив Володін.

Як повідомлялося, раніше Держдума Росії ухвалила в першому читанні законопроект про декриміналізацію побоїв близьких родичів. Згідно з пояснювальною запискою, проект закону «спрямований на усунення неоднозначного тлумачення» положень КК Росії, які виникли після того, як у липні 2016 року було прийнято закон, яким у ст. 116 КК Росії було встановлено відповідальність за побої щодо близьких осіб.

Легалізацію побоїв у родині в Держдумі пояснили «російськими сімейними традиціями».