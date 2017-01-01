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    Зарплата Холодницького за квітень утричі перевищила оклад

    • Сьогодні, 12:42
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    Антикорупційний прокурор Назар Холодницький
    Антикорупційний прокурор Назар Холодницький

    Після утримання податків і зборів антикорупційний прокурор одержав 123 тис. 345 гривень

    Заробітна плата заступника генерального прокурора – спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького за квітень становила 153 тис. 224 гривні. Про це сказано у відповіді Генпрокуратури на запит «Українських новин».

    Оклад прокурора становив 57 тис. 600 гривень.

    Після утримання податків і зборів Холодницький одержав 123 тис. 345 гривень.

    Як повідомлялося, генеральний прокурор Юрій Луценко за квітень заробив 60 тис. 365 гривень. Оклад генпрокурора становив 7 тис. 678 гривень. Після утримання податків і зборів Луценко одержав 48 тис. 594 гривні.

    Дружина Луценка Ірина задекларувала придбання права на автомобіль Mercedes-Benz GLS 350D 2017 року випуску за 2 млн 430 тис. гривень.

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