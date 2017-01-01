Зарплата Клімкіна за травень в п'ять разів перевищила його оклад

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Фото Reuters Павло Клімкін

За інтенсивність праці Клімкін отримав майже 10 тис. грн

Заробітна плата міністра закордонних справ Павла Клімкіна за травень склала 50 тис. 189,07 гривні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ, передають «Українські Новини».

З них посадовий оклад 9 тис. 600 гривень, надбавка за вислугу років – 4 тис. 800 гривень, надбавка за роботу державним експертом з питань таємниць – 1 тис. 920 гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці - 1 тис. 920 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 9 тис. 600 гривень, премія за квітень – 1 тис. 347 гривень, середня зарплата за дні відряджень - 21 тис. гривень.

Згідно з повідомленням, у травні Клімкін не отримував матеріальної допомоги.

Як повідомлялось, заробітна плата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за травень становила 35 тис. 765 гривень.