Засідання Апеляційного суду у справі Насірова відбудеться 13 березня

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Захисник зазначив, що процес в апеляції буде безпрецедентним з юридичної точки зору

Апеляційний суд Києва призначив розгляд скарги на запобіжний захід тимчасово відстороненого голови ДФС Романа Насірова на 13 березня. Про це написав на своїй сторінці у Facebook його адвокат Олександр Мірошник.

«Апеляційний суд міста Києва призначив розгляд апеляції у справі Романа Насірова на 13.03.2017 на 11:00», - написав адвокат.

За словами Мірошника, скаргу на запобіжний захід Насірову слухатиме колегія суддів під головуванням судді Глиняного.

Захисник також зазначив, що процес в апеляції буде безпрецедентним з юридичної точки зору, сторона захисту підготовлена до процесу в повному обсязі.

Раніше адвокат відстороненого глави ДФС заявив, що у Насірова тільки українське громадянство і вносити заставу він не планує. Він також припускав, що перше засідання з розгляду апеляції щодо обрання запобіжного заходу Насірову може відбутися у п’ятницю, 10 березня.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

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