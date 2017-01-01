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На дебатах в ООН під головуванням Павла Клімкіна порушуватиметься питання захисту критичної інфраструктури від терористичних загроз

Сьогодні о 17:00 розпочалось засідання Ради Безпеки ООН під головуванням України.

Як повідомляє МЗС, у дебатах РБ ООН під головуванням Павла Клімкіна порушуватиметься питання захисту критичної інфраструктури від терористичних загроз.

Окрім представників держав – членів ООН, у засіданні візьмуть участь керівники таких міжнародних організацій, як Інтерпол, Міжнародна морська організація, Організація із заборони хімічної зброї, які поділяться своїм баченням шляхів посилення захисту портів, газопроводів, інших об’єктів критичної інфраструктури.

Під час засідання передбачається схвалення ініційованої Україною резолюції Ради Безпеки, яка має на меті підвищення ефективності міжнародних зусиль з протидії терористичним актам проти об'єктів критичної інфраструктури, зокрема в рамках Глобальної контртерористичної стратегії ООН.