Засідання суду у справі Мартиненка відбудеться у другій половині дня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Мартиненко

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн

Засідання Солом'янського райсуду Києва, на якому буде обрано запобіжний захід для екс-нардепа Миколи Мартиненка, відбудеться сьогодні, 21 квітня, в другій половині дня. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України в Twitter.

«Солом'янський райсуд м.Києва сьогодні, 21 квітня, у другій половині дня обере запобіжний захід щодо Миколи Мартиненко», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло НАБУ, за вчинення злочинів, інкримінованих Мартиненку, йому загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

Солом'янський райсуд м.Києва сьогодні, 21 квітня, у другій половині дня обере запобіжний захід щодо Миколи #Мартиненка #НАБУ — NAB Ukraine (@nab_ukr) 21 апреля 2017 г.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол США.

В четвер ввечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Читайте також матеріал «Главкома» «Мартиненка забрали з «Фронту». Усі подробиці скандального затримання».