Засідання у справі Мартиненка затримується через зайнятість судді

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У Солом'янському суді Києва має слухатись справа екс-нардепа Миколи Мартиненка Фото: Главком

Справу Мартиненка має розглядати суддя Олександр Бобровник, який слухав справу Романа Насірова

Засідання Солом’янського райсуду Києва, на якому має розглядатися клопотання про обрання запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку, затримується, оскільки суддя Олександр Бобровник зараз слухає іншу справу.

Про це повідомила прес-секретар суду Яну Квітченко.

«Так, затримується, оскільки зараз суддя Бобровник перебуває на засіданні по обранню запобіжного заходу Ходасевич. Треба почекати», - сказала Квітченко.

Наразі в залі суду «яблуку нема де впасти», повідомляє кореспондент «Главкома». Міністри, депутати і адвокати заходять в зал з боєм, протиснутися майже неможливо. Так само є чимало журналістів, які також намагаються потрапити на засідання.

Як відомо, засідання у справі Мартиненка мало розпочатися ще о 15 годині, потім було перенесено на 16:30.

Засідання по запобіжному заходу щодо ще одного затриманого у справі Мартиненка – Сергія Переломи, мало розпочатися о 15:30 теж під головуванням Бобровника.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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