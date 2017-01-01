Засідання у справі Мартиненка затримується через зайнятість судді
- Сьогодні, 18:09
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У Солом'янському суді Києва має слухатись справа екс-нардепа Миколи Мартиненка
Фото: Главком
Справу Мартиненка має розглядати суддя Олександр Бобровник, який слухав справу Романа Насірова
Засідання Солом’янського райсуду Києва, на якому має розглядатися клопотання про обрання запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку, затримується, оскільки суддя Олександр Бобровник зараз слухає іншу справу.
Про це повідомила прес-секретар суду Яну Квітченко.
«Так, затримується, оскільки зараз суддя Бобровник перебуває на засіданні по обранню запобіжного заходу Ходасевич. Треба почекати», - сказала Квітченко.
Наразі в залі суду «яблуку нема де впасти», повідомляє кореспондент «Главкома». Міністри, депутати і адвокати заходять в зал з боєм, протиснутися майже неможливо. Так само є чимало журналістів, які також намагаються потрапити на засідання.
Як відомо, засідання у справі Мартиненка мало розпочатися ще о 15 годині, потім було перенесено на 16:30.
Засідання по запобіжному заходу щодо ще одного затриманого у справі Мартиненка – Сергія Переломи, мало розпочатися о 15:30 теж під головуванням Бобровника.
Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.
За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).
У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.
Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.
Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.
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