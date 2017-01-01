Засідання Верховної Ради. Чи відправлять сьогодні нардепи керівника Фонду держмайна у відставку?

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Голова ФДМ Ігор Білоус

Білоус подав у відставку з посади голови Фонду держмайна України 10 квітня

Верховна Рада у четвер планує знову розглянути законопроектпро ринок електроенергії, а також визначитися стосовно звільнення голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса.

Рішення підтримати відставку було прийнято вчора на засіданні комітету з питань економічної політики.

Документ зареєстровано за № 6354.

Нагадаємо, Білоус подав у відставку з посади голови Фонду держмайна України 10 квітня.

Він підвів підсумки своєї дворічної роботи, а також роботи своєї команди, якій вдалося втілити «міжнародні стандарти приватизації».

Як повідомляв «Главком», Білоус також розповів, чи очолить він Нацбанк.

Також серед іншого парламентарі планують розглянути проект постанови про визначення представника Верховної Ради України до складу Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, визначитися стосовно проекту закону про відновлення платоспроможності державних шахт.

Крім цього, депутати серед іншого планують визначитися щодо низки питань правоохоронної діяльності. Зокрема, розглянути у другому читанні зміни до «закону Савченко» та ухвалити рішення щодо змін до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.