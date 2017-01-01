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    Засновник Facebook спростував чутки про можливу політичну кар'єру

    • Сьогодні, 00:45
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    Цукерберг заявив, що вирішив «дізнатися щось корисне про сподівання і труднощі людей»

    Засновник та виконавчий директор компанії Facebook Марк Цукерберг не планує обіймати виборну посаду.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Деякі запитують мене, чи означає моє завдання намір обиратися на (державну) службу Ні, це не так», — зазначив він, додавши, що наразі з дружиною Присциллою Чан здійснює свій намір стосовно подорожі по всіх штатах країни.  

    Цукерберг заявив, що вирішив «дізнатися щось корисне про сподівання і труднощі людей, їх думки та про роботу і суспільстві».

    «Після перших подорожей мене почали питати, що саме я засвоїв, але я не хочу узагальнювати, тому що кожен штат чимось відрізняється від інших Мені потрібно ще багато дізнатися, хоча вже зараз я бачу спільні риси», — написав глава компанії в своє Facebook.

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