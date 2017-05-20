Засновник Twitter вибачився за перемогу Трампа на виборах

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Один з засновників Twitter Еван Вільямс

Раніше Трамп заявляв, що очолити Білий дім він зміг завдяки своєму мікроблогу у Twitter

Один з засновників Twitter Еван Вільямс вибачився за те, що Дональд Трамп нібито переміг на виборах в США завдяки сервісу мікроблогів

Про це Вільямс заявив в інтерв'ю The New York Times.

Раніше Трамп заявляв, що очолити Білий дім він зміг завдяки своєму мікроблогу у Twitter. Коментуючи ці слова Трампа, Вільямс сказав: «Роль Twitter у цьому - це дуже погано».

«Якщо це правда, що Трамп не став би президентом, якби не Twitter - тоді я прошу вибачення», - заявив він.

Білий дім коментарів з цього приводу не надав.

Напередодні CNN дізнався, що Білий дім почав вивчати процедуру імпічменту Трампа, щоб той міг їй протистояти. Про підготовку самого імпічменту мова не йде, відзначили джерела телеканалу, причому, як з боку республіканців, так і з боку демократів.