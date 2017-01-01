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    Застрелений у Києві чоловік виявився співласником найбільшої мережі піцерій

    • Сьогодні, 06:05
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    Бізнесмен отримав вогнепальні поранення голови, грудей і плеча

    У бізнесмена було випущено не менше п’яти куль. Спочатку, як повідомляють очевидці, загиблий стояв разом з чоловіком. Потім невідомий здійснив постріли і втік.

    Вчора, 12 січня, потерпілий помер в одній з київських лікарень. Ним виявився 40-річний бізнесмен-мільйонер Максим Мішалов, – повідомляє «Діалог».

    Мішалов отримав вогнепальні поранення голови, грудей і плеча. Реанімаційні заходи медиків результату не дали.

    На місці вбивства мільйонера оперативники знайшли п’ять гільз патронів калібру 9 мм, дві кулі, автомобіль Volkswagen Passat, в’язку ключів від машини і квартири. Розслідування розпочато за статтею 115 КК України.

    Про вбитого Мішалова відомо, що він був співвласником найбільшої мережі піцерій. Його особистий внесок у бізнес склав 6 мільйонів гривень.

    У загиблого залишилося двоє неповнолітніх дітей.

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