Заступник генпрокурора розповів, як Онищенка допитували через скайп

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Олександр Онищенко

Онищенко відповідав шаблонними фразами без конкретики

Нардепа-утікача Олександра Онищенка допитали за допомогою скайп-зв’язку. Проте, коли питання прокурорів почали стосуватися конкретних речей, політик уникав конкретних відповідей.

Про це в ефірі телеканалу ZIK розповів заступник генерального прокурора України, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«Детективи, прокурор були з однієї сторони, Онищенко – по іншу сторону скайп-зв’язку. Були розмови, і він гарно усе розказував. Прокурор почав ставити конкретні запитання, наприклад, чи платили, умовно кажучи, за призначення якогось з міністрів…На це Онищенко відповідав: «Не припомню, не знаю, потом». І такі шаблонні відповіді – на усі питання. То, вибачте, ти говориш загальні фрази, а коли переходимо до конкретного, то я «не помню, я не знал», – повідомив про деталі допиту Назар Холодницький.

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пояснив, що прокурор ставив конкретні запитання, на кшталт, кому платили, коли, якими коштами – готівкою чи переказами, а якщо переказами, то через який банк, – тому, що слід чітко встановити час, місце, спосіб і знаряддя вчинення тих чи інших злочинів.

Натомість Онищенко продовжував відповідати шаблонними фразами без конкретики.

Нагадаємо, нардеп Олександр Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Наразі політик-утікач переховується від українських правоохоронців.