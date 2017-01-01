Заступник голови місії ОБСЄ зустрінеться з Плотницьким і Захарченком

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Олександр Хуг їде в окуповані Донецьк і Луганськ

Перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг на цих вихідних відвідає окуповані Донецьк і Луганськ, де у нього заплановані зустрічі з ватажками «ЛНР» і «ДНР».

Про це повідомив представник прес-служби СММ, передає «Інтерфакс-Україна».

«На цих вихідних перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг відвідає Донецьк та Луганськ. Перебуваючи з візитом на сході України, він проведе консультації з генералами СЦКК для обговорення шляхів подальшої нормалізації ситуації та забезпечення стійкого припинення вогню за сприяння СММ», - повідомив представник прес-служби.

Він також просив по можливості організувати зустріч з керівниками незаконних збройних формувань в Донецьку і Луганську, щоб обговорити хід реалізації заходів, передбачених у заяві Тристоронньої контактної групи від 1 лютого.