Заступник міністра Біденко вибачився за наклеп на депутата Загорія

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Гліб Загорій

Артем Біденко визнав свою провину та написав про це у власному блозі

Заступник міністра інформаційної політики Артем Біденко вибачився за наклеп на народного депутата Гліба Загорія. Про це він написав у своєму блозі на «Українській правді».

«Мені надзвичайно прикро, що мої коментарі 2014 року до сьогоднішнього дня використовуються брудними технологами для зведення політичних рахунків. Я вкотре наголошую: я не мав жодного права, жодного доказу для того, щоб називати прізвища, факти, події, оскільки такою інформацією не володів і фактично переказував чутки. Зокрема, про це я зазначав автору інтерв'ю, але, на жаль, цю деталь він маніпулятивно пропускає. Втім, я визнаю свою провину, адже це була позиція недалекого експерта, який прагнув здаватися більш важливим і обізнаним, ніж був насправді. Я щиро перепрошую – вкотре – у всіх людей, чия репутація страждає через мої необдумані слова. Ані Гліб Загорій, ані інші люди, згадані мною, не мають жодного стосунку до тих обвинувачень, що лунають у відповідному сюжеті», – заявив Біденко.

Як повідомлялось, 19 грудня народний депутат Гліб Загорій подав позов до Печерського суду про спростування інформації щодо купівлі місць у списку БПП. Про це повідомив його адвокат, партнер юридичної фірми GENTLS Олег Громовий.

Підставою для звернення до суду стали заяви заступника міністра інформаційної політики Артема Біденка про нібито купівлю Загорієм місця в парламентському списку 2014 року.