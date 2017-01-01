Заступник міністра пояснив, чому районні лікарні у глибинці треба закривати: лікар там бачить пологи раз на два тижні

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Павло Ковтонюк

Ковтонюк запевняє, що після реформування системи охорони здоров'я держава буде гарантувати людям певний обсяг медичних послуг і оплачувати ці послуги

30 листопада 2016 року уряд затвердив концепцію реформування системи охорони здоров’я, основною ідеєю якої є перехід на нові відносини в системі, формування госпітальних округів. Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому це потрібно робити.

«Держава буде гарантувати людям певний обсяг медичних послуг і оплачувати, власне, ці послуги замість того, щоб неефективно витрачати кошти на інфраструктуру без контролю за якістю і кількістю наданих послуг. І коли ми говоримо про перехід на оплату медичної послуги, ми повинні не забувати і про гарантії доступності конкретної послуги людям», - зазначив він.

Ковтонюк розповів про свою недавню поїздку в Сумську область і на конкретному прикладі пояснив, чому лікарні в глибинці треба закривати. «Там (в Сумській області. - Ред.) в одному з районів є районна лікарня, в якій є відділення: пологове, хірургічне, терапевтичне... Під час поїздки я виявив цікавий і водночас дуже страшний факт. Виявилося, що пологове відділення за півроку надало лише 11 послуг. Це означає, що в місяць там приймають двоє пологів. Лікар бачить пологи раз на два тижні! І виникає питання: а чи це ще лікар? А чи це ще послуга? Чи це ще лікарня, чи тільки назва? Чи може ця лікарня надавати послуги, які гарантує держава? І чи має держава за ці послуги платити?», - сказав заступник міністра.

Він зазначив, що госпітальний округ - територіальне медичне утворення, мінімережа, що має відповідати простим критеріям: по-перше, якісна послуга з інтенсивного лікування, по-друге, часова доступність до цієї послуги.

Як відомо, МОЗ розпочало реформу системи охорони здоров’я. Останні гарячі баталії розгорілися навколо створення в регіонах госпітальних округів. Проект їх затвердження МОЗ має внести до Кабінету міністрів до 1 лютого. Проте на місцях виникли цілком очікувані проблеми.