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    Заступник начальника патрульної поліції Дніпра на службовій автівці потрапив в ДТП

    • Вчора, 22:58
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    Понівечений автомобіль
    Фото: Событие
    Понівечений автомобіль

    Постраждалі внаслідок аварії доставлені в реанімаційне відділення Кам'янської міськлікарні

    Тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника управління патрульної поліції міста Дніпро Максим Логвиненко в неділю, 16 квітня, потрапив у ДТП на службовій Skoda Octavia в районі Кам'янського.

    Про це на сторінці у Facebook повідомили в патрульній поліції Дніпра.

    Постраждалі в ДТП з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені в реанімаційне відділення Кам'янської міськлікарні швидкої допомоги. Наразі проводиться службове розслідування, про результати якого управління патрульної поліції Дніпра обіцяє проінформувати громадськість.

    «Щодо перебування в станi алкогольного сп'янiння учасників ДТП: при доставленнi до медичного закладу, були вiдiбрани аналiзи на вмiст алкоголю. Результати будуть оприлюдненi», - додають у патрульній поліції.

    До слова, сьогодні внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Олевському районі Житомирської області, п’ятеро людей загинули, ще двоє пасажирів отримали травми.

     

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