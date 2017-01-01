Засуджений в Австрії українець стверджує, що лікував від раку Папу Римського

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папа Іван Павло II

Хімік-фармаколог Василь Новицький каже, що після лікування у нього папа Римський прожив 25 років

Розробник препарату «Україн» хімік-фармаколог Василь Новицький, засуджений в Австрії, в інтерв’ю «Главкому» розповів, що найвідомішою людиною, якій він допомагав, був папа Іван Павло II.

«У нього був рак простати, йому хотіли робити операцію. Його знайомі професори, котрі із цими ліками в Польщі працювали, порадили взяти мої ліки. Він узяв і після лікування прожив 25 років…», - зазначив він.

За словами Новицького, у 2011 році до нього прийшли працівники міністерства охорони здоров’я з тим, щоб нібито переглянути, в яких умовах перебуває лабораторія. «Але без будь-якого рішення забрали всі ліки. Мовляв, це зробили тому, що в Україні знято реєстрацію мого препарату (дивується, мовляв, до чого тут Україна. – «Главком»). Але її не було в той день знято, коли до нас прийшли. Її зняли пізніше», - розказав він.

Новицький, коментуючи слова представника австрійської поліції Маріо Хейля про сотні потерпілих, які скаржилися на неефективність ліків, зазначив, що не знав про ці випадки.

«Суддя запросила декількох людей, які нібито постраждали. Але жоден з тих, кому начебто не допомогло, не прийшов. Розумієте, до мене приходили люди, у яких були вичерпані всі можливості, аби їм допомогти. Якщо вдавалося покращити стан життя, або продовжити його, це було позитивом. А частина з тих, хто звертався, прожила після лікування понад 10 років. Цьому є документальне підтвердження», - уточнив він.

За словами хіміка-фармаколога, немає у світі ліків, які б кожному допомагали. «Я з такою своєю історією не єдиний. Є такий професор Олег Горникевич (канадський медик українського походження). Він першим винайшов протеїн дофамін (нейромедіатор, біологічно активна хімічна речовина, яка в мозку людини передає емоційну реакцію і дозволяє відчувати задоволення і не відчувати біль, також нейромедіатор відповідальний за рух, тому виробляється у певних клітинах мозку, що контролюють м'язову активність), його висунули на здобуття Нобелівської премії. Але 250 науковців світу написали протест проти вручення йому цієї премії», - підкреслив він.