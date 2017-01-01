Засудженого у Росії за сфабрикованою справою українця етапували до Магадану

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Політв’язня українця Сергія Литвінова з колонії в Ростовській області етапували до Магадану

Українця Сергія Литвінова, засудженого в Росії до восьми з половиною років суворого режиму у сфабрикованій справі про розбій, етапували з колонії в Ростовській області до Магадану.

Про це повідомила у Фейсбуці координатор проекту «Слова свободи» Яна Гончарова.

«За останньою інформацією, політв’язня українця Сергія Литвінова з колонії в Ростовській області етапували до Магадану. У колонії підтвердили, сказавши, що його вивезли «кудись на північ», – написала Гончарова.

Єдина колонія суворого режиму в Магаданській області – це ВК-4 в селищі Уптар. Селище адміністративно входить у межі обласного центру, проте фізично віддалений від нього приблизно на 40 кілометрів. У 2015 – 2016 роках у ВК-4 утримувався інший українець – фігурант справи «кримських терористів» Олексій Чірній, засуджений до семирічного ув’язнення. У травні-2016 Чірнія з незрозумілою метою привезли до Москви, а звідти у кінці вересня доставили в СІЗО-5 в Ростові-на-Дону.

Як повідомлялося, Литвінова було затримано влітку 2014 року за звинуваченням у «незаконних методах ведення війни». Йшлося про вбивства декількох десятків мирних жителів Луганської області, які він нібито вчинив у складі добровольчого батальйону «Дніпро-1».

Проте захист довів, що «жертв» Литвінова ніколи не існувало. Після цього Слідчий комітет РФ зняв вказані звинувачення, залишивши «лише» грабіж. Його засудили до 8,5 років ув’язнення.