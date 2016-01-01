Засудженого в окупованому Криму українця перевезли до краснодарської колонії

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Андрій Коломієць прибув до ФКУ ВК-14 для відбуття покарання

Українського політв'язня Андрія Коломійця, засудженого в окупованому Криму, перевезено до колонії міста Краснодар.

Про це повідомляє у Facebook Кримська правозахисна група.

«Політв'язня українця Андрія Коломійця, засудженого в Криму, перевезено до колонії міста Краснодар. Інформація про це є в документі, який отримала дружина Коломійця Галина Заліханова. У документі сказано, що 22 листопада 2016 року Андрій Коломієць прибув до ФКУ ВК-14 для відбуття покарання. Адреса колонії: 350039 Росія, Краснодарський край, м.Краснодар, вул. Калініна, 58», - йдеться в повідомленні.

Кримська правозахисна група в моніторинговому огляді ситуації з правами людини в Криму (листопад 2016 року) повідомляла, що, порушуючи норми Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, російська влада продовжує переміщати громадян України проти їх волі з території Криму на територію Росії в місця обмеження волі.

Як повідомлялося, 10 червня Київський районний суд міста Сімферополя засудив українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця на 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Україна не визнає рішення суду в окупованому Росією Криму про засудження Коломійця.

За версією російського слідства, Коломієць, нібито будучи членом «екстремістської організації «Українська повстанська армія» (УПА), у ході масових протестів у Києві у січні 2014 року вчинив замах на життя двох співробітників кримського спецпідрозділу «Беркут», закидавши їх пляшками із запальною сумішшю».

Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає політв'язнем Андрія Коломійця і вимагає його негайного звільнення.