Затриманих у Донецьку 5 підлітків обіцяють відпустити під домашній арешт – Оліфер

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Тристороння контактна група на вимогу української сторони 23 грудня у режимі відеозв’зку обговорить звільнення заручників

Після переговорів у Мінську представники бойовиків самоназваної «ДНР» пообіцяли відпустити затриманих в Донецьку 5 підлітків під домашній арешт до Нового року.

Про це за результатами засідання Тристоронньої контактної групи повідомила прес-секретар представника України в на переговорах у Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Ми вимагали звільнення 5 підлітків, які були незаконно затримані в Донецьку. Представники ОРДО (окремих районів Донецької області – ред.) пообіцяли відпустити їх під домашній арешт до Нового року», – повідомила Оліфер.

Вона також додала, що Тристороння контактна група на вимогу української сторони 23 грудня у режимі відеозв’зку обговорить звільнення заручників.

У вересні бойовики самоназваної «ДНР» показали відео із затриманими підлітками, яких підозрюють у «здійсненні диверсій на замовлення спецслужб України». Зауважимо, що всього затримали 7 підлітків. Таким чином, згідно з отриманою інформацією про домовленості лише щодо 5 затриманих випливає те, що ще 2 підлітків залишатимуться під арештом.