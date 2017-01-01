Затриманим кримським татарам не давали їсти та пити – адвокат

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Російські силовики в Криму

Також Еміль Курбедінов повідомив, що активістів утримувати в транспортному засобі, який не опалювався

Кримським активістам, яких російські силовики у вівторок затримали у сімферопольському мікрорайоні Кам’янка, навмисно не давали пити і їсти з ранку і до пізнього вечора. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

«Всі заарештовані заявили, що їм навмисно не давали пити і їжу з ранку і до пізнього вечора, при цьому всіх тримали в транспортному засобі, який не опалювався. Це тортури!» - написав правозахисник.

Також Курбедінов повідомив про побиття одного із затриманих.

«Затриманий громадський активіст Григорь заявив, що його відразу в машині почали бити. Він ледве зайшов до зали суду», - додав адвокат.

Як повідомляв «Главком», 21 лютого, в окупованому Криму, в сімферопольському мікрорайоні Кам’янка, російські силовики затримали близько десяти кримських татар.

Серед тих, кого затримали – Осман Аріфм, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Ізетов Різа, Алім Карімов, Валід Абу Фарід, Сейран Муртазаєв та інші. Всього близько 10 людей. Перед затриманням співробітники поліції по мегафону оголосили, що учасники зібрання порушують законодавство про проведення масових заходів.