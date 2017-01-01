Затриманий на хабарі начальник Львівського СІЗО зліг до лікарні

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Під час затримання начальнику Львівського СІЗО стало погано, йому викликали швидку допомогу

Начальник Львівського СІЗО, якого напередодні затримали на хабарі, зліг до лікарні.

Про це журналістам розповів військовий прокурор Львівського гарнізону Владислав Савинець.

«Під час затримання посадовцю стало погано, йому викликали швидку допомогу. Зараз він знаходиться у лікарні під охороною. У нього ішемічна хвороба, підвищений тиск. Підозрюваного обстежують лікарі. Ми вважаємо, що це не є підставою, щоб уникнути відповідальності», - зазначив Савинець.

За його словами, до Шевченківського районного суду, який 16 березня обиратиме затриманому міру запобіжного заходу, начальника СІЗО, ймовірно, доправлять автомобілем швидкої допомоги.

Щодо утримання підозрюваного під вартою, Савинець сказав, що буде вирішуватись питання, щоб він знаходився під вартою не в тій установі, яку очолював, а в установі виконання покарань іншої області.